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بالفيديو...بن كيران : هناك ثلاثة أحزاب في الحكومة ومازلتُ متشبثا بعزيز بأخنوش ومولاي حفيظ العلمي

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 18:30 بالفيديو...بن كيران : هناك ثلاثة أحزاب في الحكومة ومازلتُ متشبثا بعزيز بأخنوش ومولاي حفيظ العلمي | بوليتيك
بالفيديو...بن كيران : هناك ثلاثة أحزاب في الحكومة ومازلتُ متشبثا بعزيز بأخنوش ومولاي حفيظ العلمي
صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على هامش إفتتاح المعرض الدولي للبناء اليوم الأربعاء، أنه متشبث بحزب التجمع الوطني للأحرار في شخص كل من عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي، لتشكيل الحكومة الثانية

شوف تيفي 


صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على هامش إفتتاح المعرض الدولي للبناء اليوم الأربعاء، أنه متشبث بحزب التجمع الوطني للأحرار في شخص كل من عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي، لتشكيل الحكومة الثانية برئاسة حزب العدالة والتنمية.

وتابع بن كيران حديثه عن تشكيل الحكومة، بالقول ''أن هناك ثلاثة أحزاب اليوم أعلنت عن مشاركتها في الحكومة المقبلة، وهي حزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية''، موضحا بأن هناك فرق كبير بين الإعلان عن المشاركة و ''الإعلان عن الموافقة المبدئية'' حسب تعبير بن كيران.

وقال بن كيران حول موقفه إتجاه حزب الإتحاد الإشتراكي الذي أعلن عن موافقته المبدئية في الحكومة، أنه مازال ينتظرهم للحديث عن البرنامج والأمور الأخرى بعد قرارهم المشاركة في الحكومة.

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