نهاية مؤلمة تدمي القلوب لثلاثة شبان كانوا على متن سيارة من نوع زيبرا بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن طريق أولاد زيان بالبيضاء، شهدت حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة لقي خلالها ثلاثة أصدقاء في عقدهم الثالث مصرعهم بطريقة مروعة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن طريق أولاد زيان بالبيضاء، شهدت حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة لقي خلالها ثلاثة أصدقاء في عقدهم الثالث مصرعهم بطريقة مروعة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سائق السيارة وهي من نوع ''زيبرا'' فقد السيطرة على المقود نتيجة التساقطات، ليصطدم بالقوة بـ ''نخلة'' قبل أن تنقلب السيارة للعديد من المرات، وهو ما تسبب في وفاته على الفور رفقة صديقه الذي كان بالمقعد الخلفي، موضحا بأن الفاجعة لم تنتهي عند هذه النقطة لأن الصديق الثالث الذي كان بالمقعد الأمامي إلى جانب السائق خرج من السيارة وحاول الفرار من مكان الحادث لتدهسه سيارة أخرى وترديه قتيلا على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحايا الثلاثة وهم من أبناء حي سيدي عثمان إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي رشيد.