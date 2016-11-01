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مباشرة عملية تجديد ''مسجد محمد الخامس'' بأنتسيرابي بمدغشقر

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 18:10 مباشرة عملية تجديد مسجد محمد الخامس بأنتسيرابي بمدغشقر | بوليتيك
مباشرة عملية تجديد ''مسجد محمد الخامس'' بأنتسيرابي بمدغشقر
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بأنتسيرابي (مدغشقر)، إن عملية تجديد ''مسجد محمد الخامس'' تعد بمثابة تكريم لأب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بأنتسيرابي (مدغشقر)، إن عملية تجديد ''مسجد محمد الخامس'' تعد بمثابة تكريم لأب الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس.

 وأوضح التوفيق في تصريح للصحافة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس الذي كان قد أمر بتجديد وتأهيل مسجد مدينة أنتسيرابي، والذي تفضل جلالته فأطلقه عليه اسم ''مسجد محمد الخامس''، وقع بذلك على شهادة وفاء لذكرى ملك و مكان دخلا في سجل النضال والكفاح الوطني من أجل نيل الاستقلال.

وأكد في هذا السياق أن أنتسيرابي تظل موشومة في الذاكرة الوطنية للمغاربة لكونها شكلت منفى الراحل الملك محمد الخامس، وشكلت بالتالي معلمة في تاريخ الكفاح الوطني ضد الاستعمار.

وثمن الوزير زيارة أمير المؤمنين لمدينة أنتسيرابي ولمسجد محمد الخامس باعتبارها إحياء لتلك الذكرى الخالدة، مضيفا أن هذا الصرح الديني شكل مكان لقاء ''أب الأمة مع أهل البلد الذين كانوا يرون فيه أميرا للمؤمنين''.

 

 

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المغرب شوف تيفي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجد محمد الخامس الذاكرة الوطنية الصرح الديني

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