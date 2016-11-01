 الملك يزور مسجد أنتسيرابي الذي أطلق عليه اسم مسجد ''محمد الخامس'' وأدى به ركعتي تحية المسجد ﻿
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الملك يزور مسجد أنتسيرابي الذي أطلق عليه اسم مسجد ''محمد الخامس'' وأدى به ركعتي تحية المسجد

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 18:04 الملك يزور مسجد أنتسيرابي الذي أطلق عليه اسم مسجد محمد الخامس وأدى به ركعتي تحية المسجد | بوليتيك
الملك يزور مسجد أنتسيرابي الذي أطلق عليه اسم مسجد ''محمد الخامس'' وأدى به ركعتي تحية المسجد
قام الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأربعاء، بزيارة ''مسجد أنتسيرابي''، الذي تفضل الملك فأطلق عليه اسم جده الملك الراحل محمد الخامس.

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

  قام الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأربعاء، بزيارة ''مسجد أنتسيرابي''، الذي تفضل الملك فأطلق عليه اسم جده الملك الراحل محمد الخامس.

وبهذه المناسبة، قام الملك بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية المؤرخة لإعادة تسمية مسجد أنتسيرابي ب ''مسجد محمد الخامس''، والذي كان الملك قد أمر بترميمه وتجديده والاعتناء به.

إثر ذلك، أدى الملك ركعتين تحية للمسجد، قبل أن يقوم بإهداء رئيس لجنة تدبير المسجد الحنفي السني اسحاق حاسيم ، هبة ملكية من المصحف الشريف في طبعته الصادرة عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، قصد توزيعها على عموم المؤمنين بمدينة أنتسيرابي.

وفي ختام هذه الزيارة، قدم عبد الحق المريني مؤرخ المملكة للملك صورتين تؤرخان للملك الراحل محمد الخامس وهو يلقي خطبة الجمعة من على منبر المسجد، والثانية يؤم فيها المصلين في وضع التشهد وخلفه ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن وسط جموع المصلين.

من جهته قدم إسحاق حاسيم للملك ألبوما يتضمن ثلاثة صور للأسرة الملكية تم التقاطها برحاب ''مسجد محمد الخامس''.

وكان مسجد المدينة، الذي شيد سنة 1930 أول صرح زاره الملك الراحل محمد الخامس، سبط الرسول الأمين، حيث التقى فيه بالجالية المسلمة التي ينحدر أغلبية أفرادها من أصول هندية- باكستانية أو قمرية.

وبعد شهر من مجيئه، بدأ الملك الراحل محمد الخامس بإمامة الصلاة في هذا الصرح الديني الذي أعاد الملك محمد السادس تسميته ب ''مسجد محمد الخامس''، تكريما ووفاء لروح جده المنعم والتضحيات الجسام التي بذلها من أجل تحرير وانعتاق الأمة.

وبعد كل صلاة، كان الراحل الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، يقدم طعام الإفطار للصائمين، كما دأب على ذلك خلال شهر رمضان.

 

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