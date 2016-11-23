 خطير..هذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجن ﻿
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خطير..هذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجن

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 17:54 خطير..هذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجن | حوادث و حقوق
خطير..هذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجن
مباشرة بعد تداول مقطع فيديو صادم لشابين داخل أحد السجون المغربية وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية، نشرت صفحات فايسبوكية مجموعة من الصور المثيرة لهما داخل زنزانتهما الموجودة بسجن حس السلام

 ''شوف تييفي''

 مباشرة بعد تداول مقطع فيديو صادم لشابين داخل أحد السجون المغربية وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية، نشرت صفحات فايسبوكية مجموعة من الصور المثيرة لهما داخل زنزانتهما الموجودة بسجن حس السلام بمدينة سلا كما قيل، وليس بسجن عكاشة كما تم تداوله في البداية.

وأوضح ناشروا هذه الصور بأن الأمر يتعلق بشخص ملقب بـ ''ولد مليكة'' وصديقه بينما قال آخرون إنهما شابان ملقبان بـ ''فينيو'' و ''ولد عيدية''، واللذين ظهرا في الصور وسط زنزانتهما وهما يحملان سلاحا أبيضا ويتوفران على مبالغ مالية مهمة.

وفور تداول هذه الصور، تفاعل النشطاء بشكل كبير حيث طالب الجميع المسؤولين داخل السجن المذكور بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين على مراقبة هاذين المسجونين.

هذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجنهذه هي هوية المحابسية الذين ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان ويرميان الأوراق النقدية+صور صادمة وهما يحملان السلاح الأبيض من داخل السجن

 

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