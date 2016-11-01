اعتقال مول الذهب ولص ارتكب عمليات سرقة بالكسر من داخل محلات سكنية بتطوان ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقة الموصوفة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقة الموصوفة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالكسر من داخل محلات سكنية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيه بمسقط لرأسه بدوار تانديت بإقليم ميسور، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كمية كبيرة من المنقولات المتحصلة من عمليات السرقة، وهي عبارة عن ساعات يدوية وحلي ومجوهرات وهواتف نقالة وملابس شخصية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح ولاية أمن تطوان كانت قد عاينت عمليات السرقة بالكسر من داخل فيلات سكنية، قبل أن تتمكن خلال الأسبوع المنصرم من توقيف صاحب محل لبيع المجوهرات وبحوزته جزء من المسروقات، والذي كشف أثناء البحث معه عن هوية الفاعل الرئيسي مما أسفر عن توقيف هذا الأخير بمسقط رأسه بضواحي مدينة ميسور.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات التفتيش متواصلة لحجز باقي العائدات الإجرامية.