وزير خارجية البحرين ...لن ترقى حركة إنفصالية فاشلة لمقام المغرب ﻿

علق وزير خارجية البحرين خالد ال خليفة بتغريدة على تويتر، عقب إنسحاب عدد من الدول إحتجاجا على تواجد البوليساريو بالقمة العربية الإفريقية، بالقول '' لن ترقى حركة إنفصالية فاشلة إلى مقامها العزيز

شوف تيفي

علق وزير خارجية البحرين خالد ال خليفة بتغريدة على تويتر، عقب إنسحاب عدد من الدول إحتجاجا على تواجد البوليساريو بالقمة العربية الإفريقية، بالقول '' لن ترقى حركة إنفصالية فاشلة إلى مقامها العزيز وموقفها الشهم الكريم''.

وجاءت تدوينة وزير خارجية البحرين خالد ال خليفة مباشرة بعد إنسحاب وفود كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين واليمن والأردن والصومال وعمان من القمة العربية الإفريقية بغينيا الإستوائية.

من جهة ثانية، حيا سعد الدين العثماني القيادي بحزب العدالة والتنمية تدوينة وزير الخارجية البحريني، ناسخا تغريدة المسؤول البحريني كاملة على حسابه الفايسبوكي قائلا'' الصديق العزيز السيد خالد ال خليفة وزير خارجية البحرين يعلق على الحدث في تغريدة عبر التوتير، قاىلا: ''المملكة المغربية تاريخها ناصع في مساندة الدول الافريقية وقت الحاجة ‏... و لن ترقى حركة انفصالية فاشلة الى مقامها العزيز و موقفها الشهم الكريم''.





