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يا ربي السلامة..محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبة+صور

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 17:15 يا ربي السلامة..محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبة+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبة+صور
عاش ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية ''لارام'' الرعب الشديد، ليلة أمس الثلاثاء، بعد أن توقف أحد محركات الطائرة فور إقلاعها من مطار محمد الخامس بالبيضاء.

''شوف تيفي''

عاش ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية ''لارام'' الرعب الشديد، ليلة أمس الثلاثاء، بعد أن توقف أحد محركات الطائرة فور إقلاعها من مطار محمد الخامس بالبيضاء.

وحسب مصادر إعلامية فإن الطائرة عادت إلى مطار محمد الخامس لحظات بعد إقلاعها،واضطرت للهبوط، وهو الأمر الذي استنفر مسؤولي المطار الإداريين، حيث تم إخلاء الطائرة بالكامل من ركابها فور نزولها على مدرج المطار بسلام.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن أحد ركاب الطائرة، نشر على صفحته بالفايسبوك تدوينة، كتب فيها ''احمد الله الواحد الأحد على سلامتي بعدما نجونا من حادث خطير كانت ستسقط على أثره الطائرة التي كانت تقلنا من الدار البيضاء في اتجاه العيون بسبب سكوت المحرك الأيسر واضطرت الطائرة للرجوع إلى البيضاء و الهبوط اضطراريا بعدما فقد الطيار السيطرة على الطائرة ومنظر الركاب وهم يلقنون الشهادة لبعضهم البعض''.

محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبةمحرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبةمحرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبة

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