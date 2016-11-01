فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم مدته ثلاثة دقائق و 36 ثانية، يُظهر سجينين داخل زنزانة وهما يرقصان بطريقة غريبة، ويقومان برمي مبالغ مالية كبيرة على الأرض.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم مدته ثلاثة دقائق و 36 ثانية، يُظهر سجينين داخل زنزانة وهما يرقصان بطريقة غريبة، ويقومان برمي مبالغ مالية كبيرة على الأرض.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن التفاصيل المثيرة وقعت بالسجن المدني عكاشة بالدار البيضاء، وهو الأمر الذي جعل النشطاء في تفاعلهم يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن هوية الشابين الذين ظهرا في الفيديو وهما في حالة غير طبيعية، بينما طالب آخرون بمحاسبة المسؤولين داخل السجن.