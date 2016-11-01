عاجل.. تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص قيام شخص بشرملة إمام مسجد وأحد المصلين بواسطة ساطور بالقنيطرة ﻿

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشخص الذي أوقفته عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، منتصف اليوم الأربعاء، بعدما عرض إمام مسجد وأحد المصلين لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، تظهر عليه

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أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشخص الذي أوقفته عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، منتصف اليوم الأربعاء، بعدما عرض إمام مسجد وأحد المصلين لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، تظهر عليه علامات وأعراض الخلل العقلي.

وأوضح البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، ولج مسجدا بحي الأمل بالساكنية بمدينة القنيطرة، مباشرة بعد صلاة الظهر، وقام بتعريض إمام المسجد لأربع طعنات بواسطة ساطور، كما أصاب أحد المصلين بجروح، وهو ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يجرى حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وارتكاب هذه الأفعال الإجرامية