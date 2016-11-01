هام..أمطار قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدة مناطق المملكة ﻿

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه يتوقع هطول أمطار قوية أو عواصف مع طقس بارد وتساقطات ثلجية ابتداء من اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بالعديد من مناطق المملكة .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أنه يتوقع هطول أمطار قوية أو عواصف مع طقس بارد وتساقطات ثلجية ابتداء من اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بالعديد من مناطق المملكة .

وتتوقع المديرية، في نشرة خاصة ، تسجيل تساقطات قوية أو عواصف رعدية اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال مع هطول أمطار قد تتراوح ما بين 40 و 60 ملمتر في شفشاون ووزان وتاونات والحسيمة (المرتفعات). وأضاف المصدر ذاته أن هذه التساقطات ستهم أيضا أقاليم العرائش والقنيطرة الرباط-سلا وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخنيفرة وبني ملال، وستتراوح ما بين 30 و40 ملمتر ، فيما ستصل إلى 30 ملمتر في طنجة والصخيرات -تمارة والمحمدية والدار البيضاء والنواصر والجديدة .

من جهة أخرى، يرتقب أن يظل الطقس باردا إلى غاية غد الخميس في الشمال والداخل والمرتفعات،خاصة في مناطق الحوز وأزيلال وخنيفرة وبني ملال وميدلت وإفران وبولمان وكرسيف وصفرو وورزازات وتينغير.

كما يتوقع تسجيل تساقطات ثلجية في مرتفعات الأطلس والريف التي يفوق علوها 1800 متر اليوم الأربعاء وصباح غد الخميس ، وستكون محليا معتدلة في إفران وخنيفرة وبني ملال وأزيلال والحوز والحسيمة (المرتفعات ).

وستهب رياح جد قوية في الهضاب الأطلسية شمال الصويرة ابتداء من مساء غد الخميس وطيلة بعد غد الجمعة مع إمكانية تساقط أمطار معتدلة في الشمال ووسط البلاد مساء بعد غد الجمعة وفي نهاية الأسبوع.