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خطير وبالصور..شخص يشرمل إماما داخل مسجد خلال صلاة الظهر بالقنيطرة

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 16:09 خطير وبالصور..شخص يشرمل إماما داخل مسجد خلال صلاة الظهر بالقنيطرة | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..شخص يشرمل إماما داخل مسجد خلال صلاة الظهر بالقنيطرة
اهتزت مدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة بشعة بطلها شخص، قام بشرملة إمام مسجد خلال صلاة الظهر.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة بشعة بطلها شخص، قام بشرملة إمام مسجد خلال صلاة الظهر.

ووقعت فصول الحادث بحي الساكنية، بمسجد بلال، حيث تفاجأ المصلون بالمهاجم وهو ينهال بالضرب على الإمام بواسطة آلة حديدية.

وفور وقوع الحادث، حلت المصالح الأمنية بالمسجد، واعتقلت المهاجم الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجلت الضرورية.

 

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