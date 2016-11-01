على هامش الزيارة الملكية لمدغشقر..بنجلون يوقع أكبر اتفاقية تواكب تطور و أنشطة مجموعة Sipromad الملغاشية ﻿

وقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بداية هذا الأسبوع، بانتاناناريفو بمدغشقر اتفاقية شراكة مع المجموعة الملغاشية (سيبروماد) والتي بمقتضاها ستواكب المجموعة البنكية تطور أنشطة Sipromad

شوف تيفي:

وقع البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بداية هذا الأسبوع، بانتاناناريفو بمدغشقر اتفاقية شراكة مع المجموعة الملغاشية (سيبروماد) والتي بمقتضاها ستواكب المجموعة البنكية تطور أنشطة Sipromad بالقارة الإفريقية.

وكشف بلاغ للمجموعة البنكية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية التي وقعها على هامش الزيارة الملكية لمدغشقر، كل من عثمان بنجلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا وإكياس اكبرالي رئيس المجموعة الملغاشية (سيبروماد) ، تهم تعبئة غلاف إجمالي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار.

وتعد (سيبروماد) مجموعة ملغاشية خاصة رائدة في قطاعات الصناعة والتبغ والطاقة والتوزيع والفلاحة والعقار والسياحة وطيران الاعمال.

وستعمل المجموعة الملغاشية إلى جانب البنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا ، المتواجد ب 20 بلدا إفريقيا، من أجل استكشاف أسواق جديدة بالقارة الافريقية.