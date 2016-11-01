حصري و بالفيديو..هذه حقيقة ''المضاربة الخطيرة'' بين أستاذ و تلاميذه داخل قسم ثانوية بتارودانت ﻿

كشفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن الفيديو الذي إنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر صراعا بالضرب المتبادل بين أستاذ وتلميذ تحول إلى إشتباك جماعي بعد تدخل تلاميذ القسم في محاولة لفك

شوف تيفي



كشفت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن الفيديو الذي إنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر صراعا بالضرب المتبادل بين أستاذ وتلميذ تحول إلى إشتباك جماعي بعد تدخل تلاميذ القسم في محاولة لفك النزاع المستعر.

وقالت ذات المصادر، أن الإشتباك وقع في حصة الرياضيات بالثانوية التأهيلية محمد الخامس للتعليم الأصيل بمدينة تارودانت.

وأضافت ذات المصادر، أن مدير المؤسسة سبق وأن بعث بتقرير للمديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت يشكو فيها بعض سلوكات أستاذ الرياضيات الذي دخل في الصراع مع تلاميذته.

وأوضحت ذات المصادر، أن لجنة تفتيش وصلت المؤسسة صبيحة اليوم الأربعاء للوقوف عن حقيقة الموضوع، بعد النقاش الكبير الذي خلفه الفيديو داخل التواصل الإجتماعي بين الأطر التربوية من جهة وبين أباء وأولياء التلاميذ من جهة ثانية.