 بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن ﻿
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بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 14:37 بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن | بوليتيك
بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن
تفاعل المغاربة اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة جديدة للملك محمد السادس رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن في موقف طريف.

شوف تيفي:م غ

تفاعل المغاربة اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة جديدة للملك محمد السادس رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن في موقف طريف.

و قد عبر متداولو الصورة عن إعجابهم الكبير بالتعامل الذي أظهره الملك و دلعه للأمير مولاي الحسن،معلقين عليها بالقول:الأسد و الشبل..الله يحفظكم لينا.

و بابتسامة عريضة أطل الملك على المغاربة في صورة نادرة جمعته بولي العهد على هامش مؤتمر كوب 22 قبل زيارته الرسمية لعدد من الدول الافريقية.

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