بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن ﻿

شوف تيفي:م غ
تفاعل المغاربة اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة جديدة للملك محمد السادس رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن في موقف طريف.
و قد عبر متداولو الصورة عن إعجابهم الكبير بالتعامل الذي أظهره الملك و دلعه للأمير مولاي الحسن،معلقين عليها بالقول:الأسد و الشبل..الله يحفظكم لينا.
و بابتسامة عريضة أطل الملك على المغاربة في صورة نادرة جمعته بولي العهد على هامش مؤتمر كوب 22 قبل زيارته الرسمية لعدد من الدول الافريقية.
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