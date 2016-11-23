بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن ﻿

تفاعل المغاربة اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة جديدة للملك محمد السادس رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن في موقف طريف.

شوف تيفي:م غ

تفاعل المغاربة اليوم الأربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة جديدة للملك محمد السادس رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن في موقف طريف.

و قد عبر متداولو الصورة عن إعجابهم الكبير بالتعامل الذي أظهره الملك و دلعه للأمير مولاي الحسن،معلقين عليها بالقول:الأسد و الشبل..الله يحفظكم لينا.

و بابتسامة عريضة أطل الملك على المغاربة في صورة نادرة جمعته بولي العهد على هامش مؤتمر كوب 22 قبل زيارته الرسمية لعدد من الدول الافريقية.



