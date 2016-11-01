استئصال كليتين وقرنيتين من مريضة في حالة موت دماغي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء ﻿

أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أن فريقا متعدد التخصصات أجرى الجمعة المنصرم استئصالا متعدد الأعضاء (كليتين وقرنيتين) من مريضة في حالة موت دماغي.

"شوف تيفي"

أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أن فريقا متعدد التخصصات أجرى الجمعة المنصرم استئصالا متعدد الأعضاء (كليتين وقرنيتين) من مريضة في حالة موت دماغي.



وحسب بلاغ لوزارة الصحة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد سمحت هذه العملية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين المراكز الاستشفائية الجامعية الوطنية في مجال زرع الأعضاء بالقيام يوم السبت 19 نونبر 2016 بعمليتي زرع للكلى الأولى محليا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والثانية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وذلك من طرف أطقم طبية وشبه طبية محلية.

وأوضح البلاغ ذاته بأن عمليتي زرع القرنيتين فقد أجريتا بقسم العيون بمستشفى 20 غشت 1953 والمستفيدان طفلة عمرها 10 سنوات وشاب عمره 18 سنة، وقد تكللت جميع هذه العمليات بالنجاح.