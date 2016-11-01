 استئصال كليتين وقرنيتين من مريضة في حالة موت دماغي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس | مجتمع

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس

عاجل.. تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص قيام شخص بشرملة إمام مسجد وأحد المصلين بواسطة ساطور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل.. تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص قيام شخص بشرملة إمام مسجد وأحد المصلين بواسطة ساطور بالقنيطرة

هام..أمطار قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدة مناطق المملكة | مجتمع

هام..أمطار قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدة مناطق المملكة

خطير وبالصور..شخص يشرمل إماما داخل مسجد خلال صلاة الظهر بالقنيطرة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..شخص يشرمل إماما داخل مسجد خلال صلاة الظهر بالقنيطرة

الملك يزور فندق لي تيرم بأنتسيرابي الذي أقام به الملك الراحل محمد الخامس خلال نفيه بمدغشقر | بوليتيك

الملك يزور فندق ''لي تيرم'' بأنتسيرابي الذي أقام به الملك الراحل محمد الخامس خلال نفيه بمدغشقر

على هامش الزيارة الملكية لمدغشقر..بنجلون يوقع أكبر اتفاقية تواكب تطور و أنشطة مجموعة Sipromad الملغاشية | اقتصاد

على هامش الزيارة الملكية لمدغشقر..بنجلون يوقع أكبر اتفاقية تواكب تطور و أنشطة مجموعة Sipromad

حصري و بالفيديو..هذه حقيقة المضاربة الخطيرة بين أستاذ و تلاميذه داخل قسم ثانوية بتارودانت | حوادث و حقوق

حصري و بالفيديو..هذه حقيقة ''المضاربة الخطيرة'' بين أستاذ و تلاميذه داخل قسم ثانوية بتارودانت

بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن | بوليتيك

بالصورة:الملك محمد السادس في موقف رائع رفقة ولي العهد مولاي الحسن

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

استئصال كليتين وقرنيتين من مريضة في حالة موت دماغي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 14:33 استئصال كليتين وقرنيتين من مريضة في حالة موت دماغي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء | مجتمع
استئصال كليتين وقرنيتين من مريضة في حالة موت دماغي بمستشفى ابن رشد بالبيضاء
أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أن فريقا متعدد التخصصات أجرى الجمعة المنصرم استئصالا متعدد الأعضاء (كليتين وقرنيتين) من مريضة في حالة موت دماغي.

"شوف تيفي"

أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء أن فريقا متعدد التخصصات أجرى الجمعة المنصرم استئصالا متعدد الأعضاء (كليتين وقرنيتين) من مريضة في حالة موت دماغي.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد سمحت هذه العملية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون بين المراكز الاستشفائية الجامعية الوطنية في مجال زرع الأعضاء بالقيام يوم السبت 19 نونبر 2016 بعمليتي زرع للكلى الأولى محليا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد والثانية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وذلك من طرف أطقم طبية وشبه طبية محلية.

وأوضح البلاغ ذاته بأن عمليتي زرع القرنيتين فقد أجريتا بقسم العيون بمستشفى 20 غشت 1953 والمستفيدان طفلة عمرها 10 سنوات وشاب عمره 18 سنة، وقد تكللت جميع هذه العمليات بالنجاح.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الصحة العملية التخصصات المركز الاستشفائي ابن رشد فاس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس | مجتمع

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس

هام..أمطار قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدة مناطق المملكة | مجتمع

هام..أمطار قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعدة مناطق المملكة

هذه هي توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء والليلة الموالية | مجتمع

هذه هي توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء والليلة الموالية

صورة مثيرة..ممرضة في مستشفى عمومي بالمحمدية تركت مهمتها في تطبيب المرضى وقامت بغسل سيارة أحد الموظفين | مجتمع

صورة مثيرة..ممرضة في مستشفى عمومي بالمحمدية تركت مهمتها في تطبيب المرضى وقامت بغسل سيارة أحد الموظفين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بنكيران:مع تشكيل الحكومة المقبلة..غادي نتداركو كل أخطائنا السابقة | بــووز
منذ 19 دقيقة

بنكيران:مع تشكيل الحكومة المقبلة..غادي نتداركو كل أخطائنا السابقة

تسريب فيديو خطير من وسط عكاشة شوفو شحال ديال الفلوس عند المحابسية | زووم

تسريب فيديو خطير من وسط عكاشة شوفو شحال ديال الفلوس عند ''المحابسية''

بشرى سارة بخصوص السكن الاجتماعي على لسان بنكيران:شري دارك بـ14 المليون (فيديو) | بــووز

بشرى سارة بخصوص السكن الاجتماعي على لسان بنكيران:شري دارك بـ14 المليون (فيديو)

شوفو أشنو دارت الشتاء فعين حرودة (فيديو) | بــووز

شوفو أشنو دارت الشتاء فعين حرودة (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزير خارجية البحرين ...لن ترقى حركة إنفصالية فاشلة لمقام المغرب | بوليتيك
منذ 3 دقائق

وزير خارجية البحرين ...لن ترقى حركة إنفصالية فاشلة لمقام المغرب

يا ربي السلامة..محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد الخامس..تفاصيل مرعبة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..محرك طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية توقف في الجو بعد إقلاعها من مطار محمد

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس | مجتمع

فيديو صادم من قلب عكاشة.. المحابسية كيشطحو في الحبس وكيلوحوا الفلوس

عاجل.. تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص قيام شخص بشرملة إمام مسجد وأحد المصلين بواسطة ساطور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل.. تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص قيام شخص بشرملة إمام مسجد وأحد المصلين بواسطة ساطور بالقنيطرة

﻿ ﻿
اليوم 10:44 GMT

عاجل : ثلاث رصاصات على "مقرقب" ترديه قتيلا بسلا لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.