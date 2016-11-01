مثير.. ها شنو لقاو البنات كيديرو في محل ألعاب ''فلبير'' في كازا..تفاصيل صادمة ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد وفي إطار الحملات التطهيرية التي تقوم بها والقاضية بضرورة التصدي إلى كل الظواهر المخلة بالآداب والظواهر الإجرامية بالمنطقة، من القيام

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد وفي إطار الحملات التطهيرية التي تقوم بها والقاضية بضرورة التصدي إلى كل الظواهر المخلة بالآداب والظواهر الإجرامية بالمنطقة، من القيام بعملية مداهمة لمحل للألعاب بمنطقة بورنازيل، بعدما أسفرت التحريات على استغلاله من طرف صاحبه بدون ترخيص، وارتياده من طرف أشخاص يتعاطون استهلاك المخدرات والمتاجرة فيها ومعاقرة الخمور.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذه العملية التي جاءت بناء على تعليمات النيابة العامة، بخصوص المحل المذكور، أسفرت عن إيقاف 20 شخصا من بينهم 7 فتيات بعضهم في حالة سكر والبعض الآخر في حالة تخدير، بحيث تم الإحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب تحرير مذكرة بحث في حق مسير المحل وشخص أسفر البحث عن تورطه في ترويج الأقراص المهلوسة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم حجز قطعتين من مخدر الشيرا ومدية كبيرة الحجم وقنينة خمر وعشرة أقراص مهلوسة، إضافة إلى هاتف نقال.