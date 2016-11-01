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عاجل و بالفيديو : بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 13:39 عاجل و بالفيديو : بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة | بوليتيك
عاجل و بالفيديو : بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة
صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن المملكة المغربية أصبحت لها من الإمكانيات ما يكفي لتوفير السكن اللائق لجميع المغاربة سواء بالمدن أو البوادي.

شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن المملكة المغربية أصبحت لها من الإمكانيات ما يكفي لتوفير السكن اللائق لجميع المغاربة سواء بالمدن أو البوادي.

وتابع بن كيران الذي كان يتحدث من قلب معرض البناء بالدار البيضاء، تصريحه بالقول" باركا المملكة المغربية دولة متقدمة وبإستطاعتها توفير الموارد المالية للقضاء على السكن غير اللائق في المدن وتوفير السكن الملائم بالقرى عبر تحويل الأموال من القطاعات الأخرى التي ليست ذات أولوية".

وقال بن كيران أنه مازال يتساءل عن إستفاذة جميع المواطنين المغاربة من البرامج الخاصة بالسكن الغير اللائق والدور الآهلة للسقوط، حيث خاطب بن كيران، وزيره نبيل بن عبد الله بصفته وزيرا في القطاع، أنه "لا يمكن تقبل وجود مواطن مغربي يقطن في السكن غير اللائق في الخمس سنوات المقبلة في المدن والقرى" في إشارة إلى أن نبيل بن عبد الله سيبقى في منصبه كوزير للسكنى وسياسة المدينة في الخمس سنوات المقبلة.

وخاطب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من أسماهم بالمسؤولين الذين سيبقون في مناصبهم بالعمل في إخراج برامج توفر لجميع المغاربة سكنا لائقا.

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السكنى بن عبد الله بن كيران المسؤولين المواطنين المغاربة شوف تيفي

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