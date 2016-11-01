عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع ﻿

تعرض مكتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فجر اليوم الأربعاء، لإطلاق نار في منطقة قره باغلار بولاية إزمير غربي تركيا.

شوف تيفي:

تعرض مكتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فجر اليوم الأربعاء، لإطلاق نار في منطقة قره باغلار بولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن سبع رصاصات أطلقت من مسدس على المبنى، دون أن يتسبب الأمر في وقوع إصابات لعدم وجود أحد في المكان.

وقامت فرق الشرطة التي توجهت للمكان بفحص كاميرات المراقبة، حيث تبين أن منفذ الهجوم شخص واحد.