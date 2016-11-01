 عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. ها شنو لقاو البنات كيديرو في محل ألعاب فلبير في كازا..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

مثير.. ها شنو لقاو البنات كيديرو في محل ألعاب ''فلبير'' في كازا..تفاصيل صادمة

عاجل و بالفيديو : بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة | بوليتيك

عاجل و بالفيديو : بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة

عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع | دولي

عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع

الملك يحل بمدينة أنتسيرابي بمدغشقر | بوليتيك

الملك يحل بمدينة أنتسيرابي بمدغشقر

مصادر : إنفراج جديد في مفاوضات الحكومة وإعلانها مرتبط بعودة أخنوش للمغرب | بوليتيك

مصادر : إنفراج جديد في مفاوضات الحكومة وإعلانها مرتبط بعودة أخنوش للمغرب

انفراد.. تفاصيل حصرية حول المجرم الخطير ولد بوعودة الذي أردته رصاصة الشرطة قتيلا بسلا | حوادث و حقوق

انفراد.. تفاصيل حصرية حول المجرم الخطير ''ولد بوعودة'' الذي أردته رصاصة الشرطة قتيلا بسلا

بالصور.. فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير | منوعات

بالصور.. فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير

رغم دعوات للمقاطعة...أكثر من 93 ألف مترشح لمبارة التوظيف بالتعاقد في التعليم | بوليتيك

رغم دعوات للمقاطعة...أكثر من 93 ألف مترشح لمبارة التوظيف بالتعاقد في التعليم

خطير وبالصور.. فنان مغربي ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. فنان مغربي ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 13:19 عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع | دولي
عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع
تعرض مكتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فجر اليوم الأربعاء، لإطلاق نار في منطقة قره باغلار بولاية إزمير غربي تركيا.

شوف تيفي:

تعرض مكتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، فجر اليوم الأربعاء، لإطلاق نار في منطقة قره باغلار بولاية إزمير غربي تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن سبع رصاصات أطلقت من مسدس على المبنى، دون أن يتسبب الأمر في وقوع إصابات لعدم وجود أحد في المكان.

وقامت فرق الشرطة التي توجهت للمكان بفحص كاميرات المراقبة، حيث تبين أن منفذ الهجوم شخص واحد.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب العدالة و التنمية إطلاق نار إصابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

واشنطن تشتبه بأن مغربي يدعى حميش خطط لاعتداءات باريس وبروكسل | دولي

واشنطن تشتبه بأن مغربي يدعى حميش خطط لاعتداءات باريس وبروكسل

هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب | دولي

هذه هي حقيقة وفاة الرئيس السوداني عمر البشير بالمغرب

عاجل..بعد كيم كاردشيان.. سرقة هوليويدية بقيمة خمسة ملايين يورو من قطريتين في عملية سطو قرب باريس | دولي

عاجل..بعد كيم كاردشيان.. سرقة هوليويدية بقيمة خمسة ملايين يورو من قطريتين في عملية سطو قرب باريس

عاجل:اصطدام حافلة مدرسية بشجرة في ولاية تينيسي و هذا هو عدد القتلى الأطفال | دولي

عاجل:اصطدام حافلة مدرسية بشجرة في ولاية تينيسي و هذا هو عدد القتلى الأطفال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أشنو دارت الشتاء فعين حرودة (فيديو) | بــووز
منذ 16 دقيقة

شوفو أشنو دارت الشتاء فعين حرودة (فيديو)

فيديو خطير.. مضاربة داخل قسم بين أستاذ و تلميذه و ها شنو وقع | زووم

فيديو خطير.. مضاربة داخل قسم بين أستاذ و تلميذه و ها شنو وقع

فيديو نادر.. الحاجة الحمداوية في أول كليب تؤدي يا لمعفر ليكيغنيها مول البندير | زووم

فيديو نادر.. الحاجة الحمداوية في أول كليب تؤدي يا لمعفر ليكيغنيها مول البندير

بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة | خارج البلاطو

بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. ها شنو لقاو البنات كيديرو في محل ألعاب فلبير في كازا..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

مثير.. ها شنو لقاو البنات كيديرو في محل ألعاب ''فلبير'' في كازا..تفاصيل صادمة

عاجل و بالفيديو : بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة | بوليتيك

عاجل و بالفيديو : بن كيران يعلن عن أول وزير في الحكومة المقبلة

عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع | دولي

عاجل : إطلاق النار على مقر حزب العدالة و التنمية بتركيا وهذا ما وقع

الملك يحل بمدينة أنتسيرابي بمدغشقر | بوليتيك

الملك يحل بمدينة أنتسيرابي بمدغشقر

﻿ ﻿
اليوم 10:44 GMT

عاجل : ثلاث رصاصات على "مقرقب" ترديه قتيلا بسلا لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.