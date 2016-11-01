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الملك يحل بمدينة أنتسيرابي بمدغشقر

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 13:01 الملك يحل بمدينة أنتسيرابي بمدغشقر | بوليتيك
الملك يحل بمدينة أنتسيرابي بمدغشقر
حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأربعاء بمدينة أنتسيرابي، قادما إليها من العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو.

شوف تيفي:و م ع

حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم الأربعاء بمدينة أنتسيرابي، قادما إليها من العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو.

ولدى وصول الملك إلى مطار انتسيرابي، وجد في استقباله رئيس جمهورية مدغشقر فخامة السيد هيري راجاوناريمامبيانينا.

وبعد تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والملغاشي، استعرض قائدا البلدين، تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالة الملك عمدة أنتسيرابي والجنرال قائد منطقة فاكينا نكاراترا ومحافظ انتسيرابي وعدد من أعيان المنطقة وممثلي السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

ويقوم الملك منذ يوم السبت الماضي، بزيارة رسمية لمدغشقر، المحطة الثانية ضمن جولة استهلها جلالته بإثيوبيا، وتشمل أيضا عددا من الدول الإفريقية الشقيقة.

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