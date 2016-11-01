مصادر : إنفراج جديد في مفاوضات الحكومة وإعلانها مرتبط بعودة أخنوش للمغرب ﻿

كشفت مصادر مطلعة حضرت إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، أشاد بلقائه الأخير مع عزيز أخنوش على هامش ''الكوب22'' بمراكش.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة حضرت إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء أمس، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، أشاد بلقائه الأخير مع عزيز أخنوش على هامش "الكوب22" بمراكش.

وأوضح ذات المصدر، عن وجود تقارب كبير في الرؤى بين عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش حول عدد المناصب الحكومية بعد الإجتماع المذكور، حيث بقيت نقطة وحيدة معلقة بين بن كيران و أخنوش وهي تواجد حزب الإستقلال في الحكومة، حيث ينتظر حسب ذات المصادر، أن يتفق رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على النقطة الفاصلة وهي مشاركة حزب الميزان.

وإستبعدت ذات المصادر، تواجد حزب الحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة، رغم أن بن كيران لن يرفض دخول حزب بن بركة للحكومة بشرط التنازل عن طلبه بمنصب رئاسة مجلس النواب، وإعلان موقفه المبدئي التواجد في الحكومة بدون شروط مسبقة، وهو الأمر الذي لن يقبله الإتحاد الإشتراكي.

وقال ذات المصدر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تمنت موقف أمينها العام ورئيس الحكومة المكلف بتشبته بتواجد حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية في الحكومة المقبلة، ومطالبته بعدم التنازل أو الخضوع لما أسموه "بالإبتزاز و الإنقلاب على إرادة الناخبين الذين أعطوا أغلبية أصواتهم لحزب العدالة والتنمية".

وأفادت ذات المصادر، أن إعلان تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، هي مسألة وقت فقط إن أبقت بعض الأحزاب على مواقفها الحالية، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، في حين بدأت حظوظ حزب الإتحاد الإشتراكي تتضاءل بالتواجد في السلطة التنفيذية ويقترب بشكل كبير من المعارضة.