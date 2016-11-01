انفراد.. تفاصيل حصرية حول المجرم الخطير ''ولد بوعودة'' الذي أردته رصاصة الشرطة قتيلا بسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المجرم الخطير الذي أردته رصاصة الشرطة قتيلا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بمدينة سلا، ملقب بـ ''ولد بوعودة''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المجرم الخطير الذي أردته رصاصة الشرطة قتيلا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بمدينة سلا، ملقب بـ "ولد بوعودة".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "ولد بوعودة" في عقده الثاني، وهو من ذوي السوابق العدلية بعد أن تورط في مجموعة من القضايا ومن بينها الاتجار في المخدرات "القرقوبي" ومحاولة القتل العمد والسرقة ومحاولة الاغتصاب.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا المجرم الخطير، معروف بحي الرحمة بنشاطه الإجرامي الذي طال جميع أبناء حيه، وخاصة الفتيات العاملات بالحي الصناعي اللائي يتعرضن بكل مستمر للتعنيف على يديه وخاصة الرافضات منهن إقامة علاقة جنسية معه، حيث تورط في العديد من محاولات الاغتصاب.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد كشف بأن شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن اضطر بسلا لاستخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة، ويحمل سكينا من الحجم الكبير، والذي أبدى مقاومة عنيفة رافضا التخلي عن سلاحه الأبيض، ومحاولا تعريض أحد أفراد الشرطة لاعتداء خطير، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابته الرصاصة الثالثة على مستوى الصدر، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية.