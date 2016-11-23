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بالصور.. فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 12:11 بالصور.. فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير | منوعات
بالصور.. فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير
قامت الفنانة الأذربيجانية ''تونزالا محمد زاده'' بكتابة مصحف ''القرآن الكريم'' باللون الذهبي على قماش حريري أسود شفاف.

"شوف تيفي"

قامت الفنانة الأذربيجانية "تونزالا محمد زاده" بكتابة مصحف "القرآن الكريم" باللون الذهبي على قماش حريري أسود شفاف.

وحسب وسائل إعلام عالمية فقد استخدمت الفنانة المذكورة، 50 مترا من القماش الشفاف الأسود وألف و500 مليمترا من الألوان الذهبية والفضية.

ونشرت المصادر ذاتها صورا للمصحف الكريم المرصع بالذهب، وهو ما أثار إعجاب المسلمين في جميع بقاع العالم.

فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير

 

فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير

فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير

فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير

فتاة جميلة تكتب القرآن كاملا بالذهب على الحرير

 

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