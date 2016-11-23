رغم دعوات للمقاطعة...أكثر من 93 ألف مترشح لمبارة التوظيف بالتعاقد في التعليم ﻿

كشف بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن لجان المباريات تنكب على دراسة مِلفات الترشيح التي تم إيداعها خلال الفترة الممتدة مابين 4 و19 نونبر 2016، والنّظر في مدى اسْتيفائها للشروط المنصوص عليها في المذكرة

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كشف بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن لجان المباريات تنكب على دراسة مِلفات الترشيح التي تم إيداعها خلال الفترة الممتدة مابين 4 و19 نونبر 2016، والنّظر في مدى اسْتيفائها للشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ 1 نونبر 2016

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وإستنادا لذات البلاغ، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن طلبات التشريح لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود، قد بلغت 93613 مترشح و تهدف لتوظيف متعاقدين لمزاولة مهام التدريس بالتعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه.

وأضاف البلاغ أنه سيتم يوم 23 نونبر 2016، الإعلان عن قوائم المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية، وذلك بناءا على مسطرة الانتقاء المعدّة لهذا الغرض وفق شبكة التنقيط الموحدة.