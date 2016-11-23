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خطير وبالصور.. فنان مغربي ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

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خطير وبالصور.. فنان مغربي ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 11:11 خطير وبالصور.. فنان مغربي ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. فنان مغربي ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه
تعرض الفنان المغربي الشاب يوسف جريفي لحادثة سير خطيرة، أمس الثلاثاء، حينما كان رفقة أفراد عائلته على متن سيارته.

"شوف تيفي"

 تعرض الفنان المغربي الشاب يوسف جريفي لحادثة سير خطيرة، أمس الثلاثاء، حينما كان رفقة أفراد عائلته على متن سيارته.

وكتب جريفي على حسابه الخاص بالفايسبوك " تعرضت لحادثة سير خطيرة لولا الألطاف الإلهية لكنت في عداد الموتى أنا وأسرتي الصغيرة الحمد لله".

تجدر الإشارة إلى أن جريفي يعتبر من بين الأصوات التي شاركت في برنامج المواهب "استوديو دوزيم" قبل سنوات.

فنان مغربي ينجو من موت محقق

فنان مغربي ينجو من موت محقق

فنان مغربي ينجو من موت محقق

فنان مغربي ينجو من موت محقق

فنان مغربي ينجو من موت محقق

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