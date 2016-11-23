بعد صرف 700 مليون... المستشارون يطالبون حكيم بنشماس بتوفير النقل بين الإدارات والمجلس ﻿

بعثت خمس فرق برلمانية بمجلس المستشارين رسالة لرئيس المجلس حكيم بن شماس تطالبه بتسهيل عمل الفرق البرلمانية، عبر توفير وسيلة نقل لكل فريق برلماني.

شوف تيفي



بعثت خمس فرق برلمانية بمجلس المستشارين رسالة لرئيس المجلس حكيم بن شماس تطالبه بتسهيل عمل الفرق البرلمانية، عبر توفير وسيلة نقل لكل فريق برلماني.

وإستنادا للرسالة التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، والموقعة من طرف كل من فريق العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بالإضافة إلى فريق الإتحاد الإشتراكي، حيث عبرت الفرق، عن إنشغالها الكبير بتحسين جودة مردودها بما يليق بسمعة المجلس، وذلك بتخصيص وسيلة نقل لكل فريق برلماني.

وطالبت الفرق عبر رسالتها رئاسة المجلس بضمان تنقل أعضاء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين من المؤسسة التشريعية إلى باقي المؤسسات الإدارية سواء داخل العاصمة الرباط أو خارجها.

وشددت الفرق في رسالتها على رئاسة المجلس بتوفير الإجراء المذكور، لتحسين مهام ومردودية الفرق خدمة للمصلحة العامة ومصلحة مجلس المستشارين حسب تعبير الرسالة.

وتأتي مطالب الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس المستشارين، بعد الضجة التي أتيرث عن تخصيص 700 مليون سنتيم لشراء سيارات فارهة من نوع مرسيدس، ومبلغ مهم آخر يقدر ب300 مليون سنتيم أخرى لشراء مكاتب صغيرة وتجهيزات مكتبية متنوعة.