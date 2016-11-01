عاجل : ثلاث رصاصات على "مقرقب" ترديه قتيلا بسلا لهذا السبب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بحي الرحمة بمدينة سلا اضطرت منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء، إلى استخدام سلاحها الوظيفي لتوقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، عرض

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بحي الرحمة بمدينة سلا اضطرت منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء، إلى استخدام سلاحها الوظيفي لتوقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، عرض حياة المواطنين للخطر و ألحق أضرارا بممتلكات خاصة.



و جاءت تفاصيل الواقعة حسب مصادرنا، بعدما توصلت مصالح الأمن بإشعار من المواطنين، مما استدعى إيفاد دورية الدراجيين واجهها المشتبه فيه بمقاومة عنيفة وعرضها لمحاولة اعتداء، مما اضطر شرطي إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين بينما أصابت الثالثة المعني بالأمر.



وقد تم نقل المشتبه فيه و هو من ذوي السوابق القضائية العديدة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية، حيث تم الاحتفاظ بجثته بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.



و بعد هذه الواقعة تم فتح بحث في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يجري الاستماع إلى الضحايا والشهود الذين عاينوا الحادث، كما يتم القيام بالخبرات التقنية اللازمة لتحديد جميع الظروف والملابسات التي جرى فيها هذا التدخل الأمني.