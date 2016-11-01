السجن لـ 10 عسكريين عطلوا ردارات بالصحراء ﻿

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء الخميس الماضي، أحكاما مشددة في حق 10 عسكريين وجهت إليهم تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري

"شوف تيفي"

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء الخميس الماضي، أحكاما مشددة في حق 10 عسكريين وجهت إليهم تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري بعدما أثبتت الأبحاث إتلافهم وتعطيلهم لردارات عمدا بمنطقة "المحبس" بالحزام الأمني ضواحي الزاك بالصحراء، بغرض تسلل مهربين إلى داخل أرض الوطن.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فقد تداولت المحكمة في الملف حوالي ساعة وطالبت النيابة العامة بأشد العقوبات في حق العسكريين العشرة نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب، إذ كان خمسة منهم مكلفين بمراقبة الردار على الحزام الأمني، وتبين أن أحدهم أحدث عطبا عمدا به، فيما قام الثاني بتوقيفه، فترة وجيزة، والثالث كان يصوبه إلى غير وجهته قصد السماح لمهربين بإدخال ممنوعات عبر الشريط الحدودي.

وأدانت المحكمة العسكرية الخمسة،بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، إذ شددت الهيأة القضائية في العقوبة نظرا لخطورتها وطبقت عليهم أقصى عقوبة متضمنة بالفقرة الأخيرة من الفصل 196 من قانون العدل العسكري.

وأدانت المحكمة نفسها الخمسة الباقين بعقوبات تراوحت ما بين ثلاثة سنوات ونصف سنة وسنتين ونصف، بعدما أتبتت الأبحاث معهم أنهم كانوا نياما أثناء اجتياز المهربين للحزام بمنطقة المحبس، ولم يقوموا بتطبيق التعليمات.