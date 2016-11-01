بالفيديو..مول الحوت بالجديدة هدد بإضرام النار في جسده..وها علاش ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية جديدية، مقطع فيديو،ظهر خلاله شخص يمتهن بيع الأسماك بعاصمة دكالة وهو يهدد المتواجدين معه بالانتحار حرقا من خلال إضرام النار في جسده.

"شوف تيفي"

نشرت صفحات فايسبوكية جديدية، مقطع فيديو،ظهر خلاله شخص يمتهن بيع الأسماك بعاصمة دكالة وهو يهدد المتواجدين معه بالانتحار حرقا من خلال إضرام النار في جسده.

وتعود أسباب رغبة هذا الشخص في الانتحار إلى رفضه التنازل عن مكانهم الموجود بالقرب من ميناء الجديدة والمخصصة لشواء الأسماك.

وكانت السلطات بالجديدة، قد قررت أخيرا، إزالة 15 دكانا خاصا بـ "الشواية" بالقرب من ميناء الجديدة "المرسى" وهو الأمر الذي أثار استياء وغضب أصحابها.