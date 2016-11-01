هذه هي توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء والليلة الموالية ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء والليلة الموالية، أن تصبح الأجواء باردة بكل من المناطق الشمالية، وداخل البلاد، كما سيكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية من المحتمل أن

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء والليلة الموالية، أن تصبح الأجواء باردة بكل من المناطق الشمالية، وداخل البلاد، كما سيكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون مصحوبة برعد فوق مناطق طنجة واللوكوس والريف والغربي والسايس.

ويرتقب مرور سحب كثيفة محملة بأمطار أو زخات مطرية فوق السهول الشمالية والوسطى، ومرتفعات الأطلس، وسوس.

عدا ذلك ستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة في معظم الأوقات مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة فوق المنطقة الشرقية والبحر الأبيض المتوسط، في حين ستظل الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي ربوع المملكة، فيما سيلاحظ نزول بعض التساقطات الثلجية فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط والريف.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة، من الجنوب الغربي فوق السهول الشمالية الغربية، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الشمال الغربي على العموم بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 درجات و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و 07 درجات بالريف والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و 12 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 13 و 19 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و 12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت، وسوس والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 18 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طنجة والعرائش، وهائجا الى قوي الهيجان مابين الرباط وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.