صورة مثيرة..ممرضة في مستشفى عمومي بالمحمدية تركت مهمتها في تطبيب المرضى وقامت بغسل سيارة أحد الموظفين ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية، اليوم الثلاثاء، صورة مثيرة، ظهرت خلالها ممرضة تقوم بمهمة أخرى داخل مستشفى عمومي إلى جانب مهمته في تطبيب المرضى، ويتعلق الأمر بغسل سيارة أحد الموظفين بالمستشفى.

"شوف تيفي"



نشرت صفحات فايسبوكية، اليوم الثلاثاء، صورة مثيرة، ظهرت خلالها ممرضة تقوم بمهمة أخرى داخل مستشفى عمومي إلى جانب مهمته في تطبيب المرضى، ويتعلق الأمر بغسل سيارة أحد الموظفين بالمستشفى.



وحسب متداولي هذه الصورة فقد تم إلتقاطها من مستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية، والتي تظهر ممرضة وهي تقوم بغسل سيارة أحد الموظفين.



وتفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب الجميع وزارة الصحة بفتح تحقيق في الموضوع لإنهاء بعض التجاوزات التي تعرفها مختلف المستشفيات العمومية بالمغرب.