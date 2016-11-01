مؤلم وبالصور..شاب يفارق الحياة غرقا بواد ملوية خلال رحلة صيد..وهذه هي التفاصيل ﻿

لقي شاب مصرعه، ليلة الاثنين- الثلاثاء، غرقا بواد ملوية على مستوى إقليم جرسيف، حينما كان يمارس هوايته المفضلة صيد السمك.

"شوف تيفي"



لقي شاب مصرعه، ليلة الاثنين- الثلاثاء، غرقا بواد ملوية على مستوى إقليم جرسيف، حينما كان يمارس هوايته المفضلة صيد السمك.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك المسمى قيد حياته "عبد المجيد.ب" يبلغ من العمر 20 عاما وينحدر من دوار اولاد سي امحند جماعة صاكة إقليم جرسيف، عُثر على ضفاف الوادي على دراجته النارية وزورقه التقليدي " الشامبرير " الذي يستخدمه في صيد الأسماك.



وأضافت المصادر ذاتها مصالح الوقاية المدينة بتنسيق مع السلطات المحلية، وبعد وصول فرقة الغواصين، انطلقت عملية البحث التي لم تنتهي إلى حدود كتابة هذه الأسطر.





