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بالصورة.. ها فين تم حرق كوكايين الداخلة

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 01:42 بالصورة.. ها فين تم حرق كوكايين الداخلة | حوادث و حقوق
بالصورة.. ها فين تم حرق كوكايين الداخلة
تم مساء اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة عملية إحراق كميات كبيرة من الكوكايين الذي تم حجزه الأسبوع الماضي بعرض سواحل الداخلة في أكبر عملية التي أثير الجدل حولها والتي قدرت بمائتي مليار سنتيم.

شوف تيفي

 

تم مساء اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة عملية إحراق كميات كبيرة من الكوكايين الذي تم حجزه الأسبوع الماضي بعرض سواحل الداخلة في أكبر عملية التي أثير الجدل حولها والتي قدرت بمائتي مليار سنتيم.

وتمت عملية إحراق ما مجموعه 1263.60 وذلك بفرن معمل للآجور تحت إشراف النيابة العامة وبحضور رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والسلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك ورجال الوقاية المدنية حيث مرت العملية وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد تمكن من إحباط "إحدى أكبر وأخطر" عمليات تهريب المخدرات القوية، يوم الأحد ما قبل الماضي بسواحل مدينة الداخلة وذلك عبر عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية.

وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف إختصارا "بالبسيج"في بلاغ له أن "الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين)" التي تم حجزها كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم ZHAR2 وعدد 634 B- علما أن مالك هذه الباخرة موضوع بحث في قضية مماثلة.

 

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شوف تيفي المغرب الداخلة كوكايين عملية قياسية حرق طنجة

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