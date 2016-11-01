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واشنطن تشتبه بأن مغربي يدعى حميش خطط لاعتداءات باريس وبروكسل

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 01:37 واشنطن تشتبه بأن مغربي يدعى حميش خطط لاعتداءات باريس وبروكسل | دولي
واشنطن تشتبه بأن مغربي يدعى حميش خطط لاعتداءات باريس وبروكسل
أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على لائحتها السوداء لـ''الإرهابيين الدوليين''، فرنسيا مغربيا من تنظيم الدولة الإسلامية تشتبه بأنه خطط لاعتداءات بروكسل وباريس، رغم أن اسمه لم يرد في التحقيق

"شوف تيفي"

 

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء على لائحتها السوداء لـ"الإرهابيين الدوليين"، فرنسيا مغربيا من تنظيم الدولة الإسلامية تشتبه بأنه خطط لاعتداءات بروكسل وباريس، رغم أن اسمه لم يرد في التحقيق الذي أجرته فرنسا حول اعتداءات 13 نونبر 2015، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة بأن عبد الإله حميش الملقب "أبو سليمان الفرنسي"، ولد في نونبر 1989 في المغرب، وترعرع في بلدة لونيل قرب مدينة مونبلييه في جنوب فرنسا التي توجه منها نحو 20 شابا إلى سوريا ابتداء من العام 2013.

وأضاف المصدر ذاته بأن تصنيف حميش في خانة "الإرهاب" يعرضه لمجموعة من العقوبات، فوزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان، تعتبران حميش "إرهابي دولي" و"قيادي في العمليات الخارجية لتنظيم الدولة الإسلامية".

وتعتبر الخارجية الأميركية أن حميش الذي توجه إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية قد شكل لحساب التنظيم "خلية من المقاتلين الأجانب الأوروبيين أمنت منفذي هجمات في العراق وسوريا والخارج"، لافتة إلى أن مجموعته "ضمت في مرحلة معينة ما يصل إلى 300 عنصر".

وأفاد المركز الفرنسي لتحليل الإرهاب ومصدر قريب من الملف في باريس أن حميش "أدى خدمته العسكرية في الفرقة الأجنبية الفرنسية على مدى عامين، وهي فترة خدم خلالها في أفغانستان".

وبحسب المركز الفرنسي لتحليل الإرهاب فإن خدمته في الجيش منذ عام 2008 قد تفسر "صعوده السريع داخل تنظيم الدولة الإسلامية".

 

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