بالفيديو ..بنكيران : لا إختلاف مع أخنوش حول عدد المناصب الوزارية و الإتحاديون لم يقدموا عرضا للمشاركة في الحكومة المقبلة ﻿

قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم الثلاثاء ، بأن اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على هامش ''الكوب 22'' بمراكش، مر في'' جو ودي جدا'' ، مضيفا:'' إتفقنا عدم الإختلاف

شوف تيفي



قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم الثلاثاء ، بأن اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على هامش "الكوب 22" بمراكش، مر في" جو ودي جدا" ، مضيفا:" إتفقنا عدم الإختلاف في عدد المناصب و الحقائب الوزارية وتوزيعها على أساس أنها "غنيمة" بل "سنتعامل مع القضية بأريحية وتعاون وتفاهم" على حد تعبير بن كيران.

وتابع بن كيران حديثه عن لقائه مع أخنوش الأخير في مراكش، في تصريح لشوف تيفي، حول تشكيل الحكومة، "بأنه باستثناء موضوع تواجد حزب الإستقلال في الحكومة، والذي يتمنى بن كيران من حزب الأحرار مراجعة موقفه إتجاه تواجده في التحالف الذي سيشكلها، فإن جميع النقط الأخرى تم التقارب والتفاهم حولها.

وكشف بن كبران بعد نهاية أشغال الإجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبل قليل،عن كونه مازال ينتظر عرضا من حزب الإتحاد الإشتراكي، موضحا بأن المفاوضات بين حزبين تقتضي الإتفاق أولا على تشكيل الحكومة ثم بعد ذلك يتم تشكيل لجنة مشتركة للحديث حول الحقائب والبرامج، مصرحا بالقول "أن الإتحاديين إذا أرادوا المشاركة في الحكومة فليقدموا عرضا وليتقدموا" يضيف بن كيران.