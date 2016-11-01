فضيحة..ضبط فتاة متلبسة بالخيانة الزوجية وهي في حالة سكر طافح بالعطاوية ﻿

ضبطت مصالح الدرك الملكي بالعطاوية، اليوم الثلاثاء، فتاة في عقدها الثاني متلبسة بالخيانة الزوجية رفقة أحد الأشخاص وهي في حالة سكر طافح.

"شوف تيفي"



ضبطت مصالح الدرك الملكي بالعطاوية، اليوم الثلاثاء، فتاة في عقدها الثاني متلبسة بالخيانة الزوجية رفقة أحد الأشخاص وهي في حالة سكر طافح.



وحسب مصادر محلية فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 28 عاما، والتي تنحدر من دوار بلفاسي، كان مبحوث عنها لتورطها في التخلي عن رضيعها الذي أنجبته بطريقة غير شرعية قبل شهرين.



وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك وضعت المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك بعد التحقيق معها.