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هكذا كان شاب يسرق زوار غابة في طنجة باستخدام السلاح الأبيض

بتاريــخ : 23 نونبر 2016 / 00:33 هكذا كان شاب يسرق زوار غابة في طنجة باستخدام السلاح الأبيض | حوادث و حقوق
هكذا كان شاب يسرق زوار غابة في طنجة باستخدام السلاح الأبيض
استطاعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، الوصول إلى المشتبه فيه، الذي ورد في أكثر من شكاية بخصوص تعرض زوار غابة الرميلات بالمدينة لاعتداء مسلح بهدف السرقة.

شوف تيفي

استطاعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، الوصول إلى المشتبه فيه، الذي ورد في أكثر من شكاية بخصوص تعرض زوار غابة الرميلات بالمدينة لاعتداء مسلح بهدف السرقة.

وكشفت مصادر محلية أن حملة تمشيطية داخل غابة الرميلات أسفرت عن إلقاء القبض على شاب في عقده العشرين، يعرف بـ "ولد الرايس"، للاشتباه في تورطه في أعمال السرقة التي شهدتها الغابة.

وبعد إجراء بحث معه، تبين أن المتهم يستخدم بيتا عشوائيا قرب متنزه "بيير ديكارس"، باستخدام البلاستيك والخشب، في غفلة من الحراس. وقد عثر في بيته على أسلحة بيضاء وهواتف مسروقة.

وحول الطريقة التي كان يستخدمها، فقد كان يتهجم على زوار الغابة خلال فترة الصباح، أو في ساعات متأخرة من الليل، ليسلبهم ما في حوزتهم مهددا إياهم بالسلاح الأبيض.

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شوف تيفي اعتقال سرقة سلاح أبيض غابة

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