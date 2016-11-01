فيديو مثير..مشرمل سرق فتاة في طنجة وشدوه المواطنين وهو كيقول ''أنا مزاوك ما بقيتش نعاود''..شوفو أشنو وقع ليه ﻿

"شوف تيفي"
تمكن مجموعة من المواطنين، بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من إيقاف أحد المنحرفين، عقب اعتراضه لسبيل فتاة وسرقة حاجياتها.
وفور إيقاف هذا اللص، تم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية، التي حلت بمكان تواجده، حيث تم اقتياده بعد السيطرة عليه إلى الدائرة الأمنية.
وظهر اللص في مقطع فيديو، نشرته صفحات فايسبوكية طنجاوية وهو يطلب من المواطنين بعد محاصرته العفو عنه وتركه في حال سبيل وهو يقول:""أنا مزاوك ما بقيتش نعاود" وهو الأمر الذي رفضه المواطنون.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.