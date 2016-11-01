فيديو مثير..مشرمل سرق فتاة في طنجة وشدوه المواطنين وهو كيقول ''أنا مزاوك ما بقيتش نعاود''..شوفو أشنو وقع ليه ﻿

تمكن مجموعة من المواطنين، بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من إيقاف أحد المنحرفين، عقب اعتراضه لسبيل فتاة وسرقة حاجياتها.

"شوف تيفي"



تمكن مجموعة من المواطنين، بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من إيقاف أحد المنحرفين، عقب اعتراضه لسبيل فتاة وسرقة حاجياتها.



وفور إيقاف هذا اللص، تم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية، التي حلت بمكان تواجده، حيث تم اقتياده بعد السيطرة عليه إلى الدائرة الأمنية.



وظهر اللص في مقطع فيديو، نشرته صفحات فايسبوكية طنجاوية وهو يطلب من المواطنين بعد محاصرته العفو عنه وتركه في حال سبيل وهو يقول:""أنا مزاوك ما بقيتش نعاود" وهو الأمر الذي رفضه المواطنون.