كارثة فنية: مهرجان مراكش ديال الفيلم كيفرش السينما فالمغرب ﻿

سبحان الله العظيم، عندنا مركز سينمائي مغربي قدو قداش، ومخرجين وسيناريست وممثلين والزبابل ديال لفلوس، لكن معندناش أفلام كتحمر لوجه، أو على الأقل أعمال كتقول بللي عندنا فعلا صناعة سينمائية.. وهاذ

شوف تيفي

سبحان الله العظيم، عندنا مركز سينمائي مغربي قدو قداش، ومخرجين وسيناريست وممثلين والزبابل ديال لفلوس، لكن معندناش أفلام كتحمر لوجه، أو على الأقل أعمال كتقول بللي عندنا فعلا صناعة سينمائية.. وهاذ الشي علاش لقا المغرب نفسو "آوت" ضمن الدول المشاركة في مهرجان الفيلم الدولي بمراكش، للي غينطالق بين 2 و10 دجنبر المقبل.

تصورو، أن هاذ المهرجان الضخم، وللي تخلق أصلا باش يستافدوا منو المخرجين والممثلين والتقنيين لمغاربة، مغيشاركش في المسابقة الرسمية ديالو ولا فيلم مغربي واحد.. كاارثة صافي.. "إيوا السي صارم الفاسي لاش ذاك المركز السينمائي موجود؟ وعلاش أصلا كيخوي هاذ "السي سي إم" لعاقة صحيحة في جيوب المخريجن كل عام؟ واش باش يصورو لينا "تيكشبيلة تيوليولة؟". ولا المهم هو تخرج لكرمومة باش تدخل فلوس أخرى؟ ثم أشنو وظيفتو إلى مكانش كيوجد لينا أفلام كتنافس في هاذ المهرجان أو ملتقيات دولية أخرى؟

الحاصول أش غادي نقول ليكم.. مكين لاش تفقصو روسكم.. نهار تكون عندنا صناعة سينمائية، ذيك الساعة ممكن لواحد يحتج وينتاقد كيف بغا.. لكن مدام السينما ديالنا كتعتامد على لفرادة ديال عاشورة، وكيحرقو فيها طموبيلات سيمكة عاقلة على بنعرفة، والممثل مزال كيخاف يركب على العاود، أو معندوش البيرمي. أو الممثلة كتوقَّف التصوير حيت فيها هُرْ.. فلتقرأ السلام على شي حاجة سيمتها فيلم مغربي..

إذن، السينما التي تضم كل هذا العجب العجاب، ميمكن تكون إلا سينما هاوية، لا يمكنها أن تنافس، ليس في ملتقى ضخم مثل مهرجان الفيلم الدولي بمراكش فحسب، بل حتى في القاعات السينمائية..

إيوا قالو ليه "باك طاح.. جاوبهم.. راه من الخيمة خرج مايل"..