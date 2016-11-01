ملتحي مغربي يعتدي على مؤذن داخل المسجد+فيديو صادم ﻿

تعرض ،مؤخرا مؤذن مسجد الأمة بمدينة أمستردام الهولندية، لاعتداء شنيع على يد شخص ملتحي يرتبط بقرابة مع إمام المسجد.

"شوف تيفي"



تعرض ،مؤخرا مؤذن مسجد الأمة بمدينة أمستردام الهولندية، لاعتداء شنيع على يد شخص ملتحي يرتبط بقرابة مع إمام المسجد.



وحسب مصادر إعلامية فإن المؤذن طلب من المعتدي الذي يحمل الجنسية المغربية مغادرة المسجد، إلا أن هذا الأخير رفض الانصراف، واعتدى على ضحيته بطريقة مؤلمة تهز النفوس كما يُبين الفيديو



وأوضحت المصادر ذاتها بأن المعتدي وفور ارتكابه لجريمته البشعة، غادر هولندا صوب المغرب خوفا من المتابعة القضائية التي قد تطاله.