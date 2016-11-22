بالصورة.. سعيدة شرف تدعو جمهورها بالدعاء مرة أخرى لزوجها ﻿

"شوف تيفي": زينب نمروك
بعد غياب طويل بسبب حادثة سير زوجها،نشرت الفنانة المغربية سعيدة شرف اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي "بالانستغرام"، صورة لها من الأرشيف إلى جانب زوجها، طالبت من خلالها جمهورها بالدعاء لزوجها.
وطالبت سعيدة من جمهورها بالدعاء العاجل والغير الآجل لزوجها الذي أجرى عملية جراحية بعد تعرضه لحادث سير مروعة، حيث أصيب في عموده الفقري.
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