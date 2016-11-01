حريق بغابة كبدانة بالناظور ﻿

أفاد المدير الجهوي للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الشرق محمد بناني بأنه تم إخماد حريق بغابة كبدانة بمنطقة جبل بوعاصم في جماعة البركانيين بإقليم الناظور، مساء أمس الاثنين،

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد المدير الجهوي للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الشرق محمد بناني بأنه تم إخماد حريق بغابة كبدانة بمنطقة جبل بوعاصم في جماعة البركانيين بإقليم الناظور، مساء أمس الاثنين، تسبب في إتلاف نحو 0,3 هكتار من أصناف نباتية ثانوية ونبات الحلفاء.

وأوضح المصدر ذاته أن فرقا مشكلة من عناصر من المياه والغابات ومحاربة التصحر والوقاية المدنية والسلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة ومتطوعين من الساكنة المحلية، مدعومة بوسائل تقنية تتمثل في سيارات التدخل السريع لإخماد الحرائق والسيارات الصهاريج، تمكنت من إخماد هذا الحريق الذي اندلع في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء.

وأضاف أنه رغم وعورة تضاريس المنطقة التي اندلع فيها الحريق، فقد تم إخماده نهائيا في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك بفضل التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتدخل السريع الذي أدى إلى تطويق النيران بعد حوالي ثلاث ساعات من اندلاعها.