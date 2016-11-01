 عاجل..صور تقريبية للمسلحين المتورطين في سرقة مواطن والاعتداء عليه بالرباط+فيديو ﻿
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عاجل..صور تقريبية للمسلحين المتورطين في سرقة مواطن والاعتداء عليه بالرباط+فيديو

بتاريــخ : 22 نونبر 2016 / 22:08 عاجل..صور تقريبية للمسلحين المتورطين في سرقة مواطن والاعتداء عليه بالرباط+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..صور تقريبية للمسلحين المتورطين في سرقة مواطن والاعتداء عليه بالرباط+فيديو
في جديد الفيديو الذي ظهر من خلاله مسلحان وهما يقومان بالاعتداء وسرقة مواطن بالرباط صباح أمس الاثنين، علمت ''شوف تيفي'' بأن مصالح الأمن توصلت بشكاية من قبل الضحية، وقد تم تحديد هوية المشتبه فيهما،

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الذي ظهر من خلاله مسلحان وهما يقومان بالاعتداء وسرقة مواطن بالرباط صباح أمس الاثنين، علمت "شوف تيفي" بأن مصالح الأمن توصلت بشكاية من قبل الضحية، وقد تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وذلك بعد إنجاز صورة تقريبية لهما.

وكانت "شوف تيفي" قد توصلت بمعلومات، اليوم الثلاثاء، تفيد بأن ولاية أمن الرباط، أكدت بأنها تعكف حاليا على استغلال المعطيات والبيانات التشخيصية التي ظهرت في الشريط، وذلك بغرض توقيف المشتبه فيهما وتقديمهما أمام العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو صادم هز مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان مسلحان بسيف وهما يقومان بالاعتداء على مواطن في الصباح الباكر أمس الاثنين.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مسلحان هوية صورة تقريبية المعطيات المشتبه فيهما

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