هذه حقيقة هدية الزوج الذي أفرش الأوراق النقدية على ملعب لزوجته ﻿

وصلت ''شوف تيفي'' إلى حقيقة الصورة التي تم تداولها اليوم الثلاثاء على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر رجل عماني يقوم بترتيب كمية كبيرة من الأوراق النقدية في أحد الملاعب الرياضية على

شوف تيفي:



وصلت "شوف تيفي" إلى حقيقة الصورة التي تم تداولها اليوم الثلاثاء على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي و التي تظهر رجل عماني يقوم بترتيب كمية كبيرة من الأوراق النقدية في أحد الملاعب الرياضية على أنها هذية لزوجته، و اتضح بعد ذلك أن الصورة تم التقاطها قبل نحو ستة أشهر أثناء المرحلة الأخيرة لعرض لوحة "عمان العطاء"، والذي أعدها فريق قمم التطوعي بالتعاون مع اللجنة الشبابية بنادي السيب وهي أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية.



صحيفة عمانية كشفت ، أن الصورة انتشرت بعد عرض مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية للسلطنة وبعض الإصدارات للدول الأخرى، كما تمّ عرض لوحة التبرع بالأوراق النقدية على مساحة كبيرة من الملعب المعشب للنادي، وبلغ طول اللوحة 65 مترًا وعرضها متر واحد و19 سم واحتوت على أكثر من 7500 عملة ورقية نقدية عمانية.