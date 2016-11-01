ها شحال كيخسر سعد لمجرد ديال الفلوس فالنهار منذ اعتقاله أواخر أكتوبر الماضي ﻿

منذ اعتقاله الأربعاء الأخير من شهر أكتوبر الماضي، ونظرا لالتزاماته الفنية في مجموعة من السهرات والحفلات، فضلا عن تعاقداته مع مجموعة من المستشهرين، فقد كشف مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن الفنان سعد

شوف تيفي

منذ اعتقاله الأربعاء الأخير من شهر أكتوبر الماضي، ونظرا لالتزاماته الفنية في مجموعة من السهرات والحفلات، فضلا عن تعاقداته مع مجموعة من المستشهرين، فقد كشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن الفنان سعد لمجرد تصل خساراته المالية يوميا إلى ما يقارب العشرة ملايين سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المبلغ صعب جدا أن يتكبد خسارته أي شخص كيفما كان نوعه، مشيرا إلى أن حجم خسائره منذ ذلك الحين إلى اليوم قد تصل إلى 270 مليون، وهو مجموع 27 يوم من الاعتقال.. هذا دون ذكر مصاريف القضية وما تمخض عنها من مصاريف أخرى، قد تصل لا قدر الله إذا بقي سعد خلف القضبان لأيام أخرى إلى ملايين الدراهم ، ناهيك عن مصاريف والديه البشير ونزهة المقيمان بفندق بقلب باريس منذ أن تفجرت قضية ابنهما سعد..