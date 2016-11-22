بالصور.. حادثة سير خطيرة بين سيارة للأمن الوطني وشاحنة بقلعة السراغنة ﻿

"شوف تيفي"
تعرضت سيارة تابعة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء، لحادثة سير خطيرة، عقب اصطدامها بطريقة عنيفة بشاحنة من الحجم الصغير.
وتعود أسباب وقوع هذا الحادث إلى فرملة الشاحنة بشكل مفاجئ أمام سيارة الشرطة التي حاول سائقها تجنب الحادث إلا أن التساقطات المطرية وانزلاق السيارة زادا من قوة الاصطدام.
وأسفر الحادث عن إصابة عميد شرطة ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة نُقلوا بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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