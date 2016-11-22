للنساء فقط: بالصورة..أغرب وأغلى هدية قدمها عريس لعروسه.. شيء لا يصدق ﻿

في خطوة غير مسبوقة، تُظهر درجات متقدمة من جنون الحب، أقدم عريس بسلطنة عمان على فعل سيكون له ما بعده على عدد من الزيجات بهذا البلد الخليجي.. حيث أقسم العريس بأن يجعل عروسه، حين القدوم إليه في موكبها

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في خطوة غير مسبوقة، تُظهر درجات متقدمة من جنون الحب، أقدم عريس بسلطنة عمان على فعل سيكون له ما بعده على عدد من الزيجات بهذا البلد الخليجي.. حيث أقسم العريس بأن يجعل عروسه، حين القدوم إليه في موكبها يوم الزفاف، تدوس بقدميها عشرة ملايين ريال عماني. وهو مبلغ ضخم للغاية، يعادل 26 مليون دولار أمريكي.

وظهر العريس، الذي يبدو أنه في بداية عقده الخامس، وقد أفرش طريقا بملعب لكرة القدم، بالأوراق النقدية، استعدادا لقدوم عروسه، في حين تحلق بعض أقاربه عند نقطة البادية، وكأنهم يتساءلون، هل تعرض عريسهم لنوع من "مس الحب" و"جنون العشق" حتى يجعل عروسه تمشي على 26 مليون دولار.. الحاصول.. إلى عطاك العاطي لا تحرث لا تواطي..