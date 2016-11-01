بعد نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بكلميم..نقابة الفنانين ترد على الممثل جواد السايح ﻿

مباشرة بعد نقل الممثل المغربي جواد السايح إلى المستشفى العسكري بكلميم،،أكدت النقابة الوطنية للفنانين المغاربة،أنها قدمت للفنان المغربي الدعم الكافي.

شوف تيفي



مباشرة بعد نقل الممثل المغربي جواد السايح إلى المستشفى العسكري بكلميم،،أكدت النقابة الوطنية للفنانين المغاربة،أنها قدمت للفنان المغربي الدعم الكافي.

و كشف مسعود بوحسين رئيس النقابة لشوف تيفي اليوم الثلاثاء، أن النقابة من واجبها مساعدة الفنانين شرط انخراطهم في تعاضدية الفنانين الأمر الذي لم يحدث مع السايح قائلا: "بالعكس تجاوبنا و قمنا بالواجب رغم أنه لم ينخرط في التعاضدية و ديما كنقولو ليه انخرط و الله يهديه".



وكان السايح قد نقل على وجه السرعة أمس الاثنين بعد أن تعرض لوعكة صحية، حيث نقل على إثرها على وجه السرعة لإحدى مستشفيات كلميم حيث تمت العملية الجراحية هناك بنجاح وينتظر أن يعود للجمهور بعد فترة النقاهة.