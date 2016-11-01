برقية تعزية من الملك إلى الرئيس الهندي عقب سقوط ضحايا في حادث انحراف قطار بولاية أوتار براديش ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى رئيس جمهورية الهند براناب موخيرجي وذلك عقب سقوط العديد من الضحايا في حادث انحراف قطار عن سكته بولاية أوتار براديش.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى رئيس جمهورية الهند براناب موخيرجي وذلك عقب سقوط العديد من الضحايا في حادث انحراف قطار عن سكته بولاية أوتار براديش.

ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم ومن خلالكم لأسر الضحايا المكلومة وللشعب الهندي الصديق، عن أحر التعازي، وأصدق مشاعر المواساة في هذا الحادث المفجع، راجيا لكم ولذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين".