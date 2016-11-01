عاجل.. انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية الإفريقية بغينيا بسبب مشاركة وفد من البوليساريو ﻿

"شوف تيفي"
أعلنت اليوم الثلاثاء، فود المغرب والسعودية والإمارات عن انسحابها من القمة العربية-الإفريقية بغينيا الإستوائية بسبب إصرار الاتحاد الإفريقي على مشاركة وفد من "البوليساريو" في أعمال القمة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأناضول التركية.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب والأفارقة، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، انطلق أمس الإثنين، للتحضير للقمة العربية الإفريقية الرابعة، التي تنطلق غدا الأربعاء.
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